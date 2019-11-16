الإمارات تستضيف الاجتماع الثلاثي الأول مع قبرص واليونان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استضافت الإمارات الاجتماع الثلاثي الأول مع قبرص واليونان بحضور الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، ونيكوس خريستودوليديس وزير خارجية قبرص ونيكوس ديندياس وزير خارجية اليونان.

وبحث الاجتماع العلاقات المشتركة بين الإمارات وقبرص واليونان والسبل الكفيلة بتعزيز أوجه التعاون المشترك بين الدول الثلاث في المجالات كافة.

كما جرى تبادل وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة، وبحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك مثل سوريا والعراق وليبيا وتركيا وإيران.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان حرص بلاده على تعزيز علاقاتها مع قبرص واليونان وتطوير مجالات التعاون المشترك، بما يعود بالخير على شعوب هذه الدول.

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من جانبه، أكد وزيرا خارجية اليونان وقبرص أهمية الاجتماع الثلاثي ودوره في تعزيز العلاقات بين الدول الثلاث، بما يعود بالخير على شعوبهم، معربين عن تطلع بلادهما إلى تعزيز أوجه التعاون المشترك مع الإمارات في المجالات كافة.

وأثنى الوزيران على دور الإمارات المهم في تعزيز السلم والأمن الدوليين، ودعم جهود المجتمع الدولي لتحقيق الاستقرار والسلام في العالم أجمع.