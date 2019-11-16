- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل 3 متظاهرين على الأقل برصاص قوات الأمن في إيران والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 نوفمبر 2019
الخليج 365 - متابعات
لقي 3 متظاهرين مصرعهم، اليوم السبت، في مدينة بهبهان في محافظة خوزستان ذات الغالبية العربية جنوب إيران، خلال فض قوات الأمن احتجاجات شعبية مناهضة للحكومة على خلفية زيادة أسعار البنزين، التي انطلقت منذ أمس الجمعة.
ووفق موقع "إيران الحرة"، قتل 3 متظاهرين في مدينة بهبان، على يد قوات الأمن التي فتحت النار على جموع المحتجين، وأصابت عدداً آخر بجروح.
واتسع نطاق الاحتجاجات إلى أنحاء مختلفة من المدينة، كما أضرم محتجون النار في "المصرف الوطني" في المدينة.
وخرج اليوم آلاف الأشخاص في مظاهرات في مدن إيرانية عدة، لليوم الثاني على التوالي، احتجاجاً على رفع أسعار البنزين في البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 3 متظاهرين على الأقل برصاص قوات الأمن في إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.