مقتل 3 متظاهرين على الأقل برصاص قوات الأمن في إيران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 نوفمبر 2019

الخليج 365 - متابعات

لقي 3 متظاهرين مصرعهم، اليوم السبت، في مدينة بهبهان في محافظة خوزستان ذات الغالبية العربية جنوب إيران، خلال فض قوات الأمن احتجاجات شعبية مناهضة للحكومة على خلفية زيادة أسعار البنزين، التي انطلقت منذ أمس الجمعة.

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ووفق موقع "إيران الحرة"، قتل 3 متظاهرين في مدينة بهبان، على يد قوات الأمن التي فتحت النار على جموع المحتجين، وأصابت عدداً آخر بجروح.

واتسع نطاق الاحتجاجات إلى أنحاء مختلفة من المدينة، كما أضرم محتجون النار في "المصرف الوطني" في المدينة.

وخرج اليوم آلاف الأشخاص في مظاهرات في مدن إيرانية عدة، لليوم الثاني على التوالي، احتجاجاً على رفع أسعار البنزين في البلاد.