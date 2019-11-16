شكرا لقرائتكم محتجون يضرمون النار بالمصرف الوطني قرب طهران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعدما أكدت المصادر ارتفاع عدد قتلى احتجاجات إيران التي اندلعت على خلفية رفع أسعار البنزين إلى 12 شخصا، أفادت مواقع إيرانية معارضة بأن المحتجين أضرموا النار بالمصرف الوطني في مدينة قدس قرب طهران.

فيما علّق وزير الداخلية الإيراني على الاحتجاجات قائلاً: "استمرار الوضع الحالي ليس في صالح أي أحد".

في التفاصيل، قتل متظاهر في سيرجان البارحة، وسقط 4 متظاهرين آخرين في مدينة المحمرة جنوب إقليم الأهواز، بينهم طفل وقتيل سادس في شيراز، وسابع في أصفهان وقتيل في بهبهان وقتيل تاسع في كرج، وقتيل في الأهواز، كما سقط أول قتيل في العاصمة طهران برصاص الأمن في منطقة شهريار، بالإضافة إلى 13 جريحا، فجر السبت، برصاص قوات الأمن.

من احتجاجات إيران

هجوم مضاد

من جهتها، أطلقت قوات الأمن النار على المتظاهرين، ما أسفر عن سقوط قتيل وعدة جرحى في شيراز بمنطقة معالي أباد، ودفع المحتجين لإحراق مركز الأمن.

وفي مركز مدينة شيراز، هربت مجموعة من قوات الأمن في هجوم مضاد من المتظاهرين الذين كانوا يهتفون "لا نريد الدكتاتور.. فليرحل".

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وأفادت مصادر بإغلاق المدارس والجامعات غدا الأحد في مدينة شيراز.

من احتجاجات إيران

53 مدينة تنتفض

ووفقا لقناة "در" الناطقة بالفارسية عبر الإنترنت، تشهد 53 مدينة مظاهرات وتجمعات أدت في بعض منها إلى مواجهات مع القوات الأمنية التي هاجمت الحشود.

وفي العاصمة طهران، تعالت أصوات المتظاهرين تحت الثلج، بهتاف "الموت للدكتاتور"، مطالبين برحيل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.

من احتجاجات إيران

وتظهر المقاطع أن المتظاهرين في شارع شريعتي وسط العاصمة طهران، يطالبون المواطنين بالانضمام إلى المسيرات.

بدورها، تقوم قوات الأمن والاستخبارات بإرسال رسائل نصية للمواطنين في مختلف المحافظات تحذرهم من الانضمام إلى الاحتجاجات.

يذكر أن المواطنين الإيرانيين كانوا خرجوا في مظاهرات ومسيرات ووقفات احتجاجية في معظم المحافظات الإيرانية، حيث تحولت إلى احتجاجات مناهضة للنظام بينما اشتبك متظاهرون مع قوات الأمن التي انتشرت بكثافة لقمع التظاهرات واستخدمت العنف، بحسب النشطاء وكما تظهر المقاطع التي ينشرونها عبر مواقع التواصل.