مرشح للانتخابات الجزائرية: البلاد على شفير الانهيار وتعيش أزمة اقتصادية واجتماعية

لفت المرشح للانتخابات الرئاسية المرتقبة في ​الجزائر​، علي بن فليس إلى أن "الجزائر تعيش أزمة اقتصادية واجتماعية"، مؤكدا أنه "سيعمل من أجل انهاء ​الأزمة​"، مشددا على أن "هناك محاولات لاستنساخ النظام القديم في البلاد"، مضيفا أنه "لا يمكن العودة إلى الماضي".

وأشاد بن فليس بـ"الجيش الجزائري الذي ساند ​الحراك الشعبي​ ولم يطلق رصاصة واحدة على المحتجين"، مشددا على أنه "لا مخرج للأزمة التي تعيشها الجزائري إلا بالذهاب إلى الانتخابات وتحقيق الديمقراطية".

وشدد على "ضرورة ​القضاء​ على ​الفساد​ والبيروقراطية من أجل الخروج من الأزمة، ويكون ذلك عبر الذهاب إلى الانتخابات التي يعتبر نفسه أحد أنصارها "فيما اختار آخرون المقاطعة".