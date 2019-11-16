مرشح للانتخابات الجزائرية: البلاد على شفير الانهيار وتعيش أزمة اقتصادية واجتماعية

لفت المرشح للانتخابات الرئاسية المرتقبة في الجزائر، علي بن فليس إلى أن "الجزائر تعيش أزمة اقتصادية واجتماعية"، مؤكدا أنه "سيعمل من أجل انهاء الأزمة"، مشددا على أن "هناك محاولات لاستنساخ النظام القديم في البلاد"، مضيفا أنه "لا يمكن العودة إلى الماضي".
وأشاد بن فليس بـ"الجيش الجزائري الذي ساند الحراك الشعبي ولم يطلق رصاصة واحدة على المحتجين"، مشددا على أنه "لا مخرج للأزمة التي تعيشها الجزائري إلا بالذهاب إلى الانتخابات وتحقيق الديمقراطية".
وشدد على "ضرورة القضاء على الفساد والبيروقراطية من أجل الخروج من الأزمة، ويكون ذلك عبر الذهاب إلى الانتخابات التي يعتبر نفسه أحد أنصارها "فيما اختار آخرون المقاطعة".
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