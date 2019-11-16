حزب الخضر الألماني أعاد انتخاب رئيسيه لولاية جديدة

أعاد "​حزب الخضر​" الألماني انتخاب أنالينا بيربوك وروبرت هابيك على رأسه، بعد مؤتمر في مدينة بيلفلد، أبدى الحزب خلاله عزمه على العمل ليكون لاعبًا سياسيًّا في الحكم.

وحاز هابيك على 90,4% من الأصوات، وبيربوك على 97,1% من أصوات 800 عضو شاركوا في المؤتمر، علمًا بأنهما كانا المرشحين الوحيدين للمنصب. وتعدّ هذه النتائج الّتي حقّقاها الأفضل في تاريخ الحزب.

وتمكّن الحزب من رفع مستوى تأييده بسبب عمله على مكافحة ​التغير المناخي​، لكن عليه توسيع نطاق عمله السياسي إذا أراد أن يتحوّل إلى حزب قادر على الحكم.