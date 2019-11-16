اخبار العالم

الصليب الأحمر الدولي: 165 اعتداء طال القطاع الصحي باليمن منذ 2015

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلنت ​اللجنة الدولية للصليب الأحمر​ عن أن "ما يزيد عن 165 حالة اعتداء على مؤسسات صحية وأطقم طبية ب​اليمن​ منذ بداية العام 2015"، مشيرةً إلى ان "الحرب أثرت بشكل كبير على إمكانية توفير رعاية صحية لليمنيين في مختلف المناطق"، لافتةً إلى أنه "في الوضع الحالي، هناك 51 بالمائة فقط من المرافق الصحية في اليمن ما زالت تعمل".

وذكرت أنه "منذ بدء الحرب في اليمن عام 2015، تضرر أو تم الاعتداء على 165 مركزا صحيا و​سيارة​ إسعاف ومسعفين"، مشيرةً إلى أنه "خلال العام 2018 تم إبلاغ "​الصليب الأحمر​" بـ16 حالة اعتداء على مراكز صحية وطواقم إسعاف، فيما رصدت اللجنة 8 اعتداءات منذ بداية 2019 حتى آب الماضي".

ولفتت إلى "ازدياد أعداد المصابين في اليمن بأمراض يمكن الوقاية منها مثل ​الكوليرا​، و​التهاب السحايا​، و​الحصبة​"، مؤكدة "عدم قدرة النظام الصحي على التعامل مع ​حالات​ الإصابة المتزايدة بهذه ​الأمراض​"، مشيرةً إلى "انعدام المشتقات الطبية والأدوات الصحية و​الأدوية​ ونقص الكادر الطبي أجبر العديد من المراكز الصحية على الإغلاق".

وأضافت أن "الصراع في اليمن أدى إلى تهالك البنية التحتية وشبكات المياه، وهو ما أدى لعودة ظهور الأمراض المعدية مثل الكوليرا والدفتيريا والحصبة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصليب الأحمر الدولي: 165 اعتداء طال القطاع الصحي باليمن منذ 2015 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا