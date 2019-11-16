الصليب الأحمر الدولي: 165 اعتداء طال القطاع الصحي باليمن منذ 2015

أعلنت ​اللجنة الدولية للصليب الأحمر​ عن أن "ما يزيد عن 165 حالة اعتداء على مؤسسات صحية وأطقم طبية ب​اليمن​ منذ بداية العام 2015"، مشيرةً إلى ان "الحرب أثرت بشكل كبير على إمكانية توفير رعاية صحية لليمنيين في مختلف المناطق"، لافتةً إلى أنه "في الوضع الحالي، هناك 51 بالمائة فقط من المرافق الصحية في اليمن ما زالت تعمل".

وذكرت أنه "منذ بدء الحرب في اليمن عام 2015، تضرر أو تم الاعتداء على 165 مركزا صحيا و​سيارة​ إسعاف ومسعفين"، مشيرةً إلى أنه "خلال العام 2018 تم إبلاغ "​الصليب الأحمر​" بـ16 حالة اعتداء على مراكز صحية وطواقم إسعاف، فيما رصدت اللجنة 8 اعتداءات منذ بداية 2019 حتى آب الماضي".

ولفتت إلى "ازدياد أعداد المصابين في اليمن بأمراض يمكن الوقاية منها مثل ​الكوليرا​، و​التهاب السحايا​، و​الحصبة​"، مؤكدة "عدم قدرة النظام الصحي على التعامل مع ​حالات​ الإصابة المتزايدة بهذه ​الأمراض​"، مشيرةً إلى "انعدام المشتقات الطبية والأدوات الصحية و​الأدوية​ ونقص الكادر الطبي أجبر العديد من المراكز الصحية على الإغلاق".

وأضافت أن "الصراع في اليمن أدى إلى تهالك البنية التحتية وشبكات المياه، وهو ما أدى لعودة ظهور الأمراض المعدية مثل الكوليرا والدفتيريا والحصبة".