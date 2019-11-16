بومبيو: إيران تستخدم حركة الجهاد الفلسطينية

لفت وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ إلى أن "​إيران​ تستخدم وكيلها الإرهابي أي "​الجهاد الإسلامي​" لضرب ​إسرائيل​"، مشيراً إلى أن "​طهران​ لا تريد ​السلام​ في المنطقة"، مفيداً بأنه "يجب أن نستمر في الضغط على إيران إلى أن تتفاوض على اتفاق شامل يضمن وقف دعمها للجماعات الإرهابية".

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