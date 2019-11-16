وزير داخلية إيران: تحت عنوان الاعتراض على تعديل أسعار البنزين تسببت ممارسات البعض بعدة مشاكل للمواطن

أشار وزير الداخلية الإيراني ​عبد الرضا رحماني فضلي​ الى انه تحت عنوان الاعتراض على قرار تعديل أسعار البنزين تسببت ممارسات البعض بعدة مشاكل للمواطن، مشيرا الى انه منذ الأمس مارست ​القوى الأمنية​ ضبط النفس تجاه هذه الممارسات، ولكن صباح اليوم بدأ البعض بممارسة أعمال مخالفة للقانون، كالتعدي على الاملاك العامة والخاصة.

واضاف: "أعداد قليلة تستغل هذا الوضع وتحاول ارهاب المواطنين وبالنسبة للقوى الامنية فإن أمن المواطنين أساسي".