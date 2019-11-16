أشار وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي الى انه تحت عنوان الاعتراض على قرار تعديل أسعار البنزين تسببت ممارسات البعض بعدة مشاكل للمواطن، مشيرا الى انه منذ الأمس مارست القوى الأمنية ضبط النفس تجاه هذه الممارسات، ولكن صباح اليوم بدأ البعض بممارسة أعمال مخالفة للقانون، كالتعدي على الاملاك العامة والخاصة.
واضاف: "أعداد قليلة تستغل هذا الوضع وتحاول ارهاب المواطنين وبالنسبة للقوى الامنية فإن أمن المواطنين أساسي".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير داخلية إيران: تحت عنوان الاعتراض على تعديل أسعار البنزين تسببت ممارسات البعض بعدة مشاكل للمواطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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