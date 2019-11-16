قتيل وجريح في إطلاق نار داخل مخيم للنازحين في حوش بردى

افادت معلومات صحافية ان مجهولين اطلقوا النار باتجاه ع. ا. ح. من التابعية السورية، في مخيم للنازحين في بلدة ​حوش بردى​، ما أدى إلى مصرعه على الفور، وأصيب مواطنه إ. ح. بطلق ناري في ساقه، فتم نقله إلى ​مستشفى دار الامل الجامعي​ للمعالجة. وحضرت الأدلة الجنائية وفتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث، وتحديد هوية الفاعلين.

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