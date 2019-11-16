هارون: المشكلة لا تزال موجودة وهناك تراكمات خيالية لا يمكن أن تسددها الدولة بسرعة

لفت نقيب أصحاب ​ال​مستشفيات​ الخاصة​ ​سليمان هارون إلى "إننا عقدنا اليوم اجتماعا مع قائد ​الجيش​ ​العماد جوزيف عون​ وبحثنا موضوع الطبابة العسكرية التي لديها تعاقد مع مستشفيات خاصة لطبابة عناصر الجيش وأهلهم ويغطون حوالي 400 ألف مستفيد من الخدمة مثل العناصر وأهلهم والمتقاعدين"، مشيراً إلى أن "المشكلة لا تزال موجودة وهناك تراكمات خيالية لا يمكن أن تسددها ​الدولة​ بسرعة وهي بحاجة إلى الدراسة".

وفي حديث تلفزيوني، أشار هارون إلى ان "النقص في المواد لغرف العمليات يؤثر تحديدا على الجيش والاجتماع كان للبحث في طريقة تأمين الاموال لتحويلها إلى الخارج لاستيراد المواد المطلوبة"، لافتاً إلى أن "قائد الجيش سيقوم باتصالاته مع المسؤولين المعنيين وحاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ و​جمعية المصارف​ ومع ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​".