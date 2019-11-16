حمدان: مهمة تحرير القدس واجب علينا كمهمة خدمة الجنوب الذي على أرضه نعيش

أوضح عضو هيئة الرئاسة في حركة "أمل" خليل حمدان ممثلا رئيس مجلس النواب نبيه بري في المؤتمر الـ33 للوحدة الاسلامية المقام في ايران أنه "عندما نرفض ونقاوم الوجود الصهيوني في فلسطين العزيزة ونسعى لتحريرها فنحن نغير خطط وآليات الاعداء في المنقطة وذلك ليبقى دور المقاومة هو الخط الآمن لكسب احترام الغير لأمتنا وشعوبنا عند التمسك بخيارات هادفة"، مشيراً إلى أن "الوحدة الاسلامية أساس للدفاع عن المسجد الاقصى".
وأكد "إننا في لبنان ما زلنا نعمل على توجيهات الامام المغيب موسى الصدر الذي قال أن القدس في قمتنا وملتقى قيمنا"، مشيراً إلى أن "مهمة تحرير القدس واجب علينا كمهمة خدمة الجنوب الذي على أرضه نعيش".
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