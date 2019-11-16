ردت مصادر ​الاتحاد العمالي العام​ عبر قناة الـ"MTV" على التظاهرة تحت مقرها، قائلة "كنا في صدد التحرك بخطوات تصعيدية لكن الحراك سبقنا وشاركنا في اولى ايام الانتفاضة ثم انسحبنا على ضوء ما حصل"، مشيرةً إلى "إننا بصدد عقد اجتماع موسع الاسبوع المقبل لتحديد خطوات تصعيدية تجاه ما يحصل في ​لبنان​".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الاتحاد العمالي لـMTV: اجتماع الاسبوع المقبل لتحديد خطوات تصعيدية تجاه ما يحصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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