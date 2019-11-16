أكدت مصادر في تيار المستقبل لقناة "الجديد" موافقة رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري على اسم الوزير السابق محمد الصفدي، مشيرة الى انه "ليست مناورة ولا لحرقه فالحريري يلتزم قواعد التوافق عليه ويؤكد ضرورة اجراء استشارات نيابية ملزمة".
واضافت المصادر: "اقترح الحريري جملة أسماء بقي للمرحلة النهائية 3 منها، احدهم رئيس الحكومة السابق تمام سلام الذي رفض رابطا الرفض بتجاربه السابقة بالحكم مع وزير الخارجية جبران باسيل، ووليد علم الدين الذي رُفض لانه تكنوقراط، فبقي إسم الصفدي".
كانت هذه تفاصيل خبر الجديد عن مصادر المستقبل: الحريري يلتزم قواعد التوافق على الصفدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.