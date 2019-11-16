الجديد عن مصادر المستقبل: الحريري يلتزم قواعد التوافق على الصفدي

أكدت مصادر في تيار المستقبل لقناة "الجديد" موافقة رئيس ​حكومة​ تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ على اسم الوزير السابق ​محمد الصفدي​، مشيرة الى انه "ليست مناورة ولا لحرقه فالحريري يلتزم قواعد التوافق عليه ويؤكد ضرورة اجراء استشارات نيابية ملزمة".

واضافت المصادر: "اقترح الحريري جملة أسماء بقي للمرحلة النهائية 3 منها، احدهم رئيس الحكومة السابق ​تمام سلام​ الذي رفض رابطا الرفض بتجاربه السابقة بالحكم مع وزير الخارجية ​جبران باسيل​، ووليد علم الدين الذي رُفض لانه تكنوقراط، فبقي إسم الصفدي".