النشرة: العثور على سوري مقتولا وجريح برصاص حربي في خراج بلدة مجدلون

أفاد مراسل "النشرة" في البقاع بـ"العثور على السوري "ع. ح." مقتولًا وبجنبه "ا. ح." جريحًا برصاص حربي في خراج بلدة مجدلون، وعلى الفور فتحت ​القوى الأمنية​ تحقيقًا لمعرفة الفاعلين"، موضحًا أنّ "الحادثة لها خلفيّة ثأريّة".

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