شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الإعلام بالبرلمان تناقش أزمات قصور وبيوت الثقافة.. غداً والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش لجنة الإعلام والثقافة والآثار بالبرلمان، اجتماع لها غداً برئاسة النائب أسامة هيكل، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب رضوان الزياتي، بشأن تدهور الأداء داخل قصور وبيوت الثقافة، الأمر الذي أدى إلى عزوف الشباب عن الارتباط بهذه المؤسسات الثقافية.
وتفتح اللجنة هذا الملف، لتعرض بعض هذه البيوت للانهيار ومنها بيت ثقافة القلج بمحافظة القليوبية، وذلك بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة.
كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد إسماعيل، بشأن دور الوزارة في زيادة الوعي لدى المواطن المصري وعجز قصور الثقافة في جذب الزائرين لمشاهدة ما يتم تقديمه على مسارحه.
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