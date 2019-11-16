أصيلة..اجتماع مسؤولين بعد تداول فيديو “تحول مستشفى محلي إلى بناية شبح” وتعيين طبيبين جديدين

علم موقع “اليوم 24” من مصادر عليمة أنه جرى تعيين طبيبين جديدين بالمستشفى المحلي في أصيلة، بعد الوقفات المتكررة التي شهدها المستشفى.

وكشفت المصادر ذاتها، أن السلطات المحلية بأصيلة اجتمعت الأربعاء الماضي، بمقر الباشوية، مع المندوب الاقليمي لوزارة الصحة بطنجة أصيلة، وممثل عن مفوضية الشرطة، لتداول الوضعية الصحية التي تعيشها المدينة.

وأضافت المصادر ذاتها أن مندوب وزارة الصحة قام بزيارة المستشفى المحلي بأصيلة مباشرة بعد انتهائه من الاجتماع، حيث وعد الوافدين على المركز بإيجاد حلول لمعاناتهم.

وسبق ل “اليوم24” أن نشرت فيديو يوثق لغياب الأطر الطبية المداومة، وتحول المركز الاستشفائي الوحيد في المدينة إلى بناية شبح، بعد زيارتهم له من أجل التطبيب.