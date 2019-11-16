فارس: اليوم يجب أن يلمس المواطن آثار ونتائج استقلال القضاء والنيابة العامة

اعتبر مصطفى فارس، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أنه “اليوم يجب أن يلمس المواطن آثار ونتائج استقلال السلطة القضائية ومنه استقلال النيابة العامة في آليات حل نزاعاته، وفي تدبير مشاكله وتنظيم علاقاته القانونية والواقعية مع باقي الأفراد والجماعات والمؤسسات”.

وشدد المتحدث خلال افتتاح ملتقى للعدالة بالعيون، اليوم السبت، على أن المغرب “أمام تحدي تكريس الثقة الموطدة للأمن القانوني والقضائي”، مضيفا، “نحن أمام إشكالات معقدة فرضتها علينا عولمة القيم والعلاقات، وتطالبنا بكثير من التبصر والتجرد والشفافية”.

وأضاف، “نحن أمام تحديات تدبير العلاقات وتنظيم المؤسسات والسلط، ومطالبون بمد جسور الحوار والتواصل ووضع آليات الحكامة الجيدة والتدبير المعقلن”، مضيفا، “تحديات ذات طبيعة قانونية ومهنية وحقوقية وتنظيمية وإدارية، وعقليات يجب أن تستوعب هذه المتغيرات وتعي الإكراهات وتحدد الأهداف وترصد الإمكانات بكل موضوعية واعتدال”.

وقال المسؤول القضائي أيضا، “الأكيد أن أي متتبع موضوعي، سيقف على أننا كسلطة قضائية بكل مكوناتها، استطعنا خلال فترة التأسيس، أن نبرهن عن عمل دؤوب ودينامية واضحة، من خلال الاشتغال على أولويات وأوراش إصلاحية هامة رغم كل الصعوبات والتحديات”.