إقصائيات “كان” 2019.. هذه تفاصيل رحلة المنتخب الطويلة إلى بوروندي

سيغادر المنتخب المغربي لكرة القدم، مساء اليوم السبت، أرض المغرب للتوجه إلى بوروندي، وذلك من أجل خوض ثاني مباريات المجموعة الخامسة من إقصائيات كأس إفريقيا للأمم 2021، المزمع إقامتها في الكاميرون، يوم الثلاثاء المقبل.

وستقلع طائرة بعثة “الأسود”، على الساعة الثامنة من مساء اليوم، متوجهة صوب بورندي، في رحلة ستعمر لحوالي 12 ساعة، يتخللها توقفا في العاصمة النيجيرية لاغوس.

ومن المرتقب أن يخوض أشبال وحيد خليلوزيتش، أول حصة تدريبية لهم استعدادا لهذه المباراة، يوم غد الأحد، على أن يخوضوا الحصة التدريبية الأخيرة بالملعب الذي سيحتضن المباراة.

ويبحث المنتخب الوطني على أول انتصار له في هذه المجموعة، بعد التعادل المخيب للآمال مع موريتانيا، بدون أهداف، مع العلم أن منتخب بوروندي كان قد انهزم في مباراته الأولى أمام إفريقيا الوسطى بهدفين دون رد.