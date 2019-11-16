شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. اعتقال نشطاء وسط العاصمة طهران ووزير الداخلية يحذر المتظاهرين والان مع التفاصيل

السبت 16 نوفمبر 2019 تظاهرات ايران أكدت شبكة "سكاي نيوز" العربية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، عن قيام الأجهزة الأمنية الإيرانية، باعتقال نشطاء سلميين حاولوا الوصول إلي وسط العاصمة الإيرانية طهران، كما أوضحت مصادر داخل المعارضة الإيرانية، عن إصرار المتظاهرين للوصول إلي منطقة برج "ازادي" وسط العاصمة، مع دعوات على مواقع التواصل الإجتماعي للحشد.

كما منعت الأجهزة الأمنية، من وصول المتظاهرين إلي مناطق وسط العاصمة مهددة باستخدام القوة لفض التجمعات والتظاهرات،وفي السياق ذاته علق وزير الداخلية الإيراني، علي الاحتجاجات محذراً من ان استمرار الوضع الحالي بيس في صالح أحد.

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