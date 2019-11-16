وزير السياحة اليمني يكشف ما فعلته "عاصفة الحزم" في إيران (فيديو)

السبت 16 نوفمبر 2019

كشف وزير السياحة اليمني الدكتور محمد عبدالمجيد قباطي ، من يقف وراء الأزمة في اليمن ودور إيران.



وقال "قباطي" في حواره لــ "اليمن العربي"، بأن بسبب موقع اليمن على الصعيد السياسي والجغرافي، هي التي فرضت عليها هذا الأمر على مدار التاريخ.

وأكد بأن اليمن مستهدفة في إيطار الكثير من الأجندات الدولية.

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وقال إن إيران لها طموح للسيطرة على مضيق هرمز لفرض هيمنتها، والسيطرة على التجارة الدولية، حيث دفعت بمشروعها واجندتها في الشرق الأوسط، والذي تم التصدي له.

وأشاد بأن هذا المشروع يكاد كان سيسيطر على المنطقة لولا عاصفة الحزم في مارس 2015، وإعادة الامل وتم دحر الإنقلابيين.