مصدر أمني: انفجار جسم غريب في بغداد الجديدة

أفاد مصدر امني، السبت، بانفجار جسم غريب في منطقة بغداد الجديدة شرقي بغداد. وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "جسماً غريباً انفجر ضمن منطقة بغداد الجديدة شرقي العاصمة بغداد". وأضاف أن "القوات الأمنية توجهت إلى مكان الانفجار للتحقيق فيه". وعلى صعيد متصل، أشار المصدر إلى أن "قوة من مكافحة المتفجرات تمكنت من معالجة رمانة يدوية بأسلوب التفكيك والرفع نهاية شارع الفورتات ضمن منطقة حي اور شرقي بغداد".





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