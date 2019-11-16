ثلاث أزمات سياسية أثرت على كأس الخليج منذ نحو 50 عاماً

معركة الجهراءشهدت دورة الخليج العاشرة والتي استضافتها الكويت عام 1990، انسحاب المنتخب السعودي قبل بدء البطولة لاعتراض السعوديين على التميمة التي تضمنت جوادين، إذ رأى السعوديون أن الكويتيين استخدموا هذا النوع من الأحصنة في معركة الجهراء.واندلعت معركة الجهراء عام 1920 بين قوات الشيخ سالم الصباح وقوات فيصل الدويش مدعومة من الملك عبد العزيز آل سعود، في مدينة الجهراء الكويتية نتيجة لخلاف حدودي بين الجانبين في ذلك الحين.

حرب الخليج الثانية

أثرت حرب الخليج الثانية على بطولات الخليج بين عامي 1992 و2004، وهي الأعوام التي حُرم المنتخب العراقي من المشاركة فيها بالبطولة نتيجة تلك الحرب.

وبعد عودة العراق لنسخة عام 2004 في قطر، تغير نظام البطولة لتقسم المنتخبات المشاركة إلى مجموعتين تضم كل واحدة منها 4 منتخبات، مع انضمام اليمن عام 2003.



الأزمة الخليجيةاعتذرت كل من السعودية والإمارات والبحرين عن المشاركة في بطولة كأس الخليج بنسختها رقم 24 والمزمع إقامتها في قطر، في ظل المقاطعة التي تفرضها الدول الثلاث على الدوحة.

وفي 13 تشرين ثاني الجاري، أعلنت الدول الثلاث مشاركتها في هذه النسخة من بطولة الخليج وأجريت قرعة أخرى للبطولة وأسفرت عن وقوع قطر والإمارات واليمن والعراق في مجموعة واحدة، والسعودية والبحرين والكويت وعُمان في مجموعة أخرى.

ومن المقرر أن تنطلق مباريات هذه النسخة من البطولة في 26 تشرين ثاني الجاري بمباراة قطر والعراق، تليها مواجهة الإمارات واليمن.

