القوة الجوية يفسخ عقد مدافعه الغاني بالتراضي

2019-11-16 | 18:49
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اعلن نادي القوة الجوية الرياضي، فسخ عقد مدافعه الغاني ريتشارد بافور بالتراضي.
وذكر النادي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، ان "إدارة نادي القوة الجوية الرياضي تفسخ عقد المدافع الغاني ريتشارد بافور بالتراضي".
بافور نتقل الى صفوف الصقور قادماً من نادي الاسماعيلي المصري في الميركاتو الصيفي الماضي.
يذكر أن اللاعب منذ انضمامه للفريق لم يشارك سوى في مباراة واحدة أمام الصادق ببطولة كأس العراق.
وتسلم اللاعب مقدم عقده حسب الاتفاق المبرم بين الطرفين وقدره 50 الف دولار.
بافور نتقل الى صفوف الصقور قادماً من نادي الاسماعيلي المصري في الميركاتو الصيفي الماضي.
يذكر أن اللاعب منذ انضمامه للفريق لم يشارك سوى في مباراة واحدة أمام الصادق ببطولة كأس العراق.
وتسلم اللاعب مقدم عقده حسب الاتفاق المبرم بين الطرفين وقدره 50 الف دولار.
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