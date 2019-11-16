مقرب من الصدر: الاضراب طوعي

أكد صالح محمد العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، السبت، أن الإضراب الذي دعا له الاخير "طوعي". وقال العراقي في منشور على صفحته في مواقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"، إن "الإضراب طوعي.. إن ضاعت الفرصة ضاع الوطن". وأضاف أنه "فلابد للفساد أن ينجلي.. ولابد للفاسد أن ينكسر". وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد دعا، الاربعاء الماضي، إلى اضراب شامل للموظفين ليوم واحد.





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