بالصور.. متظاهرون أمام مبنى محافظة الديوانية ومجلسها

توافد متظاهرون، السبت، الى ساحة الساعة أمام مبنى محافظة الديوانية ومجلس محافظة الديوانية.

وقال مراسل السومرية في المحافظة، إن الآلاف من المتظاهرين في الديوانية توافدوا في ساحة الساعة أمام مبنى المحافظة ومجلس المحافظة للمشاركة في اعتصام.

وتشهد بغداد ومحافظات اخرى منذ الجمعة (25 تشرين الاول 2019)، تظاهرات عدة للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل فضلاً عن المطالبة بالاصلاح، تصاعدت وتيرتها مما اسفر عن مقتل واصابة المئات بين صفوف المتظاهرين، فضلاً عن القوات الامنية.