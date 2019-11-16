الشرطة الاتحادية تعلن ضبط خندق لـ'داعش' يضم عبوات وقنابر هاون في كركوك

اعلنت الشرطة الاتحادية، السبت، عن ضبط خندق لـ"داعش" يضم عبوات ناسفة وقنابر هاون في كركوك. وقالت الشرطة الاتحادية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "في عملية أمنية لمطاردة بقايا فلول داعش الارهابي، تمكنت قطعات الفرقة الثالثة المتمثلة باللواء الثاني عشر بالشرطة الاتحادية، ومن خلال تطهير وتفتيش قرية التمايمة التابعة لقضاء الحويجة ضمن قاطع عمليات كركوك من العثور على خندق".



وأضاف البيان أن الخندق "يحتوي ١٤ عبوة ناسفة و٦ قنابر هاون عيار ٨٢ ملم وسبطانة هاون ٨٢ملم ونصف كيس من مادة نترات الامونيا تستخدم في تصنيع مواد تفجير"، مؤكداً "تدمير الخندق وإتلاف المواد من قبل هنسة ميدان الفرقة".



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