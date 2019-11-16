بالوثائق.. رئيس البرلمان يحيل مشروعي قانوني الانتخابات والمفوضية إلى اللجنة القانونية

قرر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، السبت، إحالة مشروعي قانوني الانتخابات والمفوضية العليا للانتخابات إلى اللجنة القانونية النيابية. وأدناه وثيقتين تتضمن مخاطبة رئيس البرلمان اللجنة القانونية في المجلس لاجراء اللازم بشأن مشروعي القانونين.

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