علاء عباس ضمن أبرز نجوم غرب آسيا في تصفيات المونديال

وبحسب تقرير موقع الاتحاد الاسيوي، فإن نجم المنتخب الوطني علاء عباس، يتواجد ضمن افضل سبعة لاعبين في الجولة الماضية من التصفيات عن منطقة غرب آسيا.
وكانت مباراة العراق مع إيران في المجموعة الثالثة من أقوى مباريات الجولة الخامسة، حيث جمعت بين فريقين جارين تنافسا في مواجهات كلاسيكية على امتداد تاريخ كرة القدم الآسيوية.
خلال الشوط الأول تقدم منتخب العراق في النتيجة بواسطة مهند علي، قبل أن تدرك إيران التعادل عن طريق أحمد نور الله.
ومع استمرار التعادل في الشوط الثاني شارك علاء عباس في تشكيلة منتخب العراق بدلاً من مهند علي، واستمر التعادل السلبي حتى الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، عندما خطف البديل علاء هدف الفوز الثمين جداً للعراق عبر كرة رأسية إثر ركلة ركنية.
ويستحق علاء دخول قائمة أبرز نجوم المرحلة رغم مشاركته كبديل، وذلك لكونه سجل هدفاً مهماً في وقت صعب.
وتواجد في قائمة المرشحين للافضل كل من محمود المواس (سوريا)، يوسف ناصر (الكويت)، علاء عباس (العراق)، سلمان الفرج (السعودية)، عمر الداحي (اليمن)، محسن جوهر (عمان)، مهدي خليل (لبنان).
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