الداخلية تعلن اعتقال شخصين سرقا احد المعامل الصناعية جنوب شرقي بغداد

اعلنت وزارة الداخلية، السبت، عن اعتقال متهمين اثنين سرقا احدى المعامل الصناعية جنوب شرقي بغداد. وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "بعد ان وردت معلومات الى مديرية مكافحة اجرام بغداد/ مكتب المدائن بوجود حادث سرقة داخل معمل صناعي في منطقة المدائن على الفور من تلقي المعلومة تم تشكيل فريق عمل مختص الذي عمل على جمع المعلومات والتحري".



وأضاف البيان أن "هذا الفريق تمكن من القاء القبض على متهمين اثنين في منطقة المدائن وبعد التحقيق معهما اعترفا بسرقة مواد مختلفة ومتعددة من داخل احدى المعامل الصناعية في المنطقة المذكورة"، مؤكداً "عرض أوراقهما التحقيقية على القاضي المختص فقرر توقيفهما وفق احكام المادة (٤٤٦ ق.ع)".



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