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هلا محمودالسبت 2019/11/16 09:52 م بتوقيت أبوظبي
الأونروا تختص بتقديم المساعدة للاجئين الفلسطينيين
رحب الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي رئيس البرلمان العربي، السبت، بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية ساحقة (170 دولة) لصالح تجديد ولاية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
واعتبر رئيس البرلمان العربي، في بيان له اليوم، أن هذا التصويت التاريخي يؤكد تمسك المجتمع الدولي بالحقوق المشروعة للاجئين الفلسطينيين وفقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
ولفت إلى أنه يأتي ردّا حاسما على محاولات بعض الدول لإنهاء عمل وكالة الأونروا، ودعما لعمل الوكالة التي تأسست بموجب قرار الجمعية العامة رقم (302) بتاريخ 8 ديسمبر 1949.
وأكد السلمي شكر وتقدير البرلمان العربي للدول التي صوتت لصالح القرار، مشددا على دعم وكالة الأونروا في تقديم رسالتها السامية، وتنفيذ أنشطتها وخدماتها الإنسانية لملايين اللاجئين الفلسطينيين إلى أن يتم إيجاد حل لمعاناتهم، ويتمكنوا من العودة لدولتهم الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
وصوتت الجمعة 170 دولة لصالح قرار تجديد التفويض لـ"الأونروا"، فيما عارضته الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وامتنعت 7 دول عن التصويت.
مشروع قرار تمديد تفويض ولاية عمل الأونروا الذي حمل عنوان "تقديم المساعدة للاجئين الفلسطينيين" تقدمت به 19 دولة على رأسها السعودية والإمارات ومصر.
كانت هذه تفاصيل خبر البرلمان العربي مرحبا بتجديد ولاية "الأونروا": تصويت تاريخي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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