القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت السفارة الأمريكية في بيروت، السبت، دعمها الشعب اللبناني في احتجاجاته السلمية وتعبيره عن الوحدة الوطنية.
وأشارت السفارة، في تغريدة عبر حسابها على تويتر، إلى أنه "لا صحة للشائعات التي تدور حول تمويلنا لـ"بوسطة الثورة" (حافلة الثورة)".
وفي خطوة جديدة لكسر الحواجز الطائفية والمناطقية وتأكيدا على الوحدة الوطنية التي كرّستها الثورة اللبنانية منذ شهر بالتحديد، تواصل ما سميت "بوسطة الثورة" تجولها في المناطق اللبنانية، بهدف تغيير صورة "البوسطة" الراسخة في ذاكرة اللبنانيين والمرتبطة باندلاع الحرب الأهلية.
ويرتبط اسم "بوسطة عين الرمانة" بانطلاق الحرب الأهلية اللبنانية في 13 أبريل/نيسان 1975، حيث شكلت شرارة اندلاع الحرب اللبنانية بعد إطلاق النار على الحافلة في منطقة عين الرمانة في ضاحية بيروت الجنوبية، ليستمر القتال بين أبناء الوطن الواحد 17 عاما.
وانطلقت صباح السبت من العبدة - عكار "بوسطة الثورة" التي ابتكرها عدد من الناشطين في الحراك الشعبي من عكار إلى كل الوطن، في إطار جولة من الشمال إلى الجنوب، انطلقت أمس الجمعة.
كانت هذه تفاصيل خبر سفارة واشنطن ببيروت تنفي تمويل "حافلة الثورة" اللبنانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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