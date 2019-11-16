مصادر بـ"الليكود" ترجح إدانة نتنياهو في تهم الفساد الثلاثاء

رجحت مصادر في حزب "الليكود" اليميني في إسرائيل أن يحسم المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية موقفه بشأن توجيه لائحة اتهام ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالفساد يوم الثلاثاء المقبل.

ولكن تقديم لائحة الاتهام بشكل رسمي سيتم على الأرجح في شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل، حيث سيتعين حينها على نتنياهو الدفاع عن نفسه أمام المحكمة وإن كانت هذه الخطوة لا تلزمه بالاستقالة حتى إدانته بشكل نهائي من قبل المحكمة العليا الإسرائيلية.



وكان المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيخاي مندلبليت، أعلن في شهر فبراير/شباط الماضي نيته تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو، لكنه تريث لحين الاستماع إلى دفاعه وهو ما تم في 4 جلسات استمرت أكثر من 40 ساعة في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

والآن يتعين على مندلبليت اتخاذ القرار والمضي قدما في توجيه لائحة اتهام ضد نتنياهو، وفي حال قرر ذلك فإنه سيقدم اللائحة في شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل.

ونقلت محطات التلفزة الإسرائيلية عن قياديين في حزب "الليكود"، الذي يقوده نتنياهو، بأن ماندلبليت سيعلن قراره النهائي يوم الثلاثاء المقبل وفي موعد لا يتجاوز مؤتمر النيابة العامة الذي سيعقد في مدينة إيلات يوم 26 من الشهر الجاري.



وأشارت محطات التلفزيون الإسرائيلية إلى أن "الحزب يستعد لخوض معركة على الرأي العام في محاولة لمنع مطالبة نتنياهو بالتنحي والتخلي عن أداء مهامه بمجرد تقديم لائحة الاتهام".

وقالت "يريد الحزب تنظيم مظاهرة بالقرب من منزل مندلبليت في مدينة (بيتاح تكفا) مساء الإثنين، ويعتقد الحزب أن آلاف الناس سيحضرون الحدث، ومع ذلك لم توافق الشرطة حتى الآن على المظاهرة".

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والثلاثاء المقبل هو اليوم الأخير ما قبل انتهاء المهلة التي منحها الرئيس الإسرائيلي لزعيم حزب "أزرق أبيض" الوسطي المعارض بيني جانتس لتشكيل حكومة.

وحتى الآن أخفق جانتس في تحقيق أي تقدم نحو تشكيل حكومته.

وفي حال انتهت مهلة جانتس فإن الأمور ستعود إلى الكنيست الإسرائيلي الذي يتعين عليه أن يقرر في غضون 21 يوما ما إذا كان سيرشح أحد أعضائه لتشكيل الحكومة أو سيتم الذهاب إلى انتخابات جديدة ستكون هي الثالثة التي تجري هذا العام بعد الانتخابات التي جرت في أبريل/نيسان وفي سبتمبر/أيلول.

وتزيد التقديرات في إسرائيل بأن الأمور تتجه إلى انتخابات جديدة ما لم يشكل جانتس حكومة أقلية أو حكومة وحدة وطنية مع نتنياهو.

3 ملفات فساد

ويواجه نتنياهو اتهامات بالاحتيال وخيانة الثقة وتلقي الرشوة في 3 ملفات أساسية هي "الملف 1000" و"الملف 2000" و"الملف 4000".

ففي الملف 1000 تم اتهام نتنياهو بتلقي هدايا ثمينة من رجال أعمال مقابل تقديم منافع.

أيضا في ذات الملف (100) يتهم نتنياهو بمحاولة التوصل إلى صفقة مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" أرنون موزيس للتضييق على صحيفة "إسرائيل اليوم" المنافسة مقابل الحصول على تغطية إعلامية إيجابية في الصحيفة.

أما في الملف 4000 فيتهم نتنياهو بتقديم تسهيلات مالية لشركة الاتصالات الإسرائيلية "بيزك" مقابل الحصول على تغطية إعلامية إيجابية له وعائلته في موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي الذي يملكه رجل الأعمال شاؤول الوفيتش، وكان نتنياهو نفى جميع الاتهامات الموجهة إليه.