محمد بن راشد يتفقد استعدادات "دبي الدولي للطيران 2019"

تفقد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي سير العمل والاستعدادات لاستقبال معرض دبي الدولي للطيران 2019 الذي ينطلق غدا الأحد في مدينة المعارض بمطار آل مكتوم الدولي.

وزار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم موقع المعرض وتجول في أروقة القاعة الرئيسية التي تضم بين جنباتها منصات عرض للشركات العالمية المتخصصة في تقنيات صناعة الطيران المدني والعسكري.



واطمأن على التسهيلات اللوجستية التي وفرتها الجهات المعنية في دولة الإمارات عامة ودبي خاصة، من أجل راحة العارضين والزوار وضيوف المعرض الذين وفدوا من أنحاء العالم.





واستمع خلال جولته التفقدية في القاعة الرئيسية والفضاء الخارجي للمعرض إلى شرح قدمه الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم واللواء ركن طيار عبدالله السيد الهاشمي حول الإجراءات اللازمة والتجهيزات التي أنجزت لتوفير أقصى درجات الراحة والأمن والأمان لجميع العارضين والزوار والوفود الرسمية.





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ويقدر عدد الوفود بـ160 وفدا رسميا تمثل دولا وحكومات شقيقة وصديقة إلى جانب مندوبي نحو 1300 شركة حكومية وخاصة من أمريكا وأوروبا وآسيا وأفريقيا مشاركة في الحدث العالمي الذي بات من المعارض الثلاثة الأولى عالميا في عالم الطيران.





وأعرب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن ارتياحه للاستعدادات التي تم اتخاذها من قبل اللجنة المنظمة للمعرض والتطور المتنامي الذي تشهده هذه التظاهرة العالمية، ما يؤكد الثقة المتزايدة التي تحظى بها دولتنا العزيزة على المستوى الدولي وصعيد الإمكانات المتوفرة لدينا، وأهمها الطاقات البشرية والتسهيلات اللوجستية والموقع الجغرافي والاتصالات والمواصلات ذات المعايير والمواصفات العالمية، ناهيك عن عنصر الأمن والأمان الذي تنعم به دولتنا ومجتمعنا متنوع الثقافات.





ورحب بضيوف دولة الإمارات وزوار المعرض، متمنيا لهم قضاء أوقات سعيدة ومفيدة لهم والجهات التي يمثلونها.



وأكد في ختام جولته أن "دولة الإمارات العربية المتحدة ستبقى بإذن الله تعالى ثم جهود أبنائها وبناتها ملتقى حضاريا وإنسانيا وتجاريا لجميع دول وشعوب العالم وأن دبي ستظل مدينة تنبض بالحب والحيوية والنشاط ما دامت لدينا قوة الإرادة لا إرادة القوة".