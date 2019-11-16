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رويترزالسبت 2019/11/16 08:22 م بتوقيت أبوظبي
مظاهرات احتجاجية في برشلونة - رويترز
احتشد عشرات المحتجين في محطة القطار الرئيسية بمدينة برشلونة الإسبانية، السبت، في أحدث موجة احتجاج بالمدينة بعد أكثر من شهر من إصدار محكمة إسبانية أحكام سجن مشددة على 9 من قادة الانفصاليين في إقليم كتالونيا.
وتدفق المحتجون على محطة سانتس الرئيسية، وشارك بعضهم في اعتصام بينما دخل عدد قليل منهم في مناوشات مع الشرطة.
ودعت جماعة مؤيدة للانفصال تعرف اختصارا باسم (سي.دي.آر) المحتجين للاحتشاد في 9 محطات للسكك الحديدية في أنحاء برشلونة بهدف تحقيق ما وصفوه على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه "إغلاق كامل".
وقالت الشرطة إن الاحتجاجات اقتصرت على محطة واحدة وإن المحتجين طردوا منها بعد نحو ساعة لينضموا لحشد أكبر تجمع خارج المحطة ولوح بعضهم بعلم الانفصاليين، مؤكدة عدم اعتقال أي شخص وأن خدمات النقل لم تتعطل.
وتشهد برشلونة احتجاجات منذ أسابيع تحولت في بعض الأحيان للعنف، منذ إصدار المحكمة العليا الإسبانية أحكاما بالسجن على تسعة من قادة الانفصاليين تصل إلى 13 عاما، لدورهم في محاولة فاشلة لاستقلال كتالونيا عن إسبانيا عام 2017.
والأربعاء، قامت الشرطة الإسبانية بإبعاد المحتجين الذين تسببوا في احتجاز نحو 500 سيارة بإغلاقهم طريقا سريعا لنحو 15 ساعة.
واستخدمت شرطة مكافحة الشغب الفرنسية الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين أغلقوا الطريق السريع الممتد بين فرنسا وإسبانيا لمدة تزيد على 24 ساعة.
وسلطت الأضواء مجددا على مساعي استقلال الإقليم الواقع شمال شرقي البلاد بعد أن أسفرت انتخابات برلمانية الأحد الماضي عن نتيجة غير حاسمة تمنح الأحزاب الانفصالية فرصة للعب دور رئيسي في كسر الجمود السياسي في مدريد.
كانت هذه تفاصيل خبر أزمة كتالونيا.. متظاهرون يحتشدون بمحطة قطارات إسبانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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