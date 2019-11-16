مريم رجوي تطالب بتحقيق دولي في قمع الاحتجاجات في إيران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

طالبت زعيمة المعارضة الإيرانية في الخارج مريم رجوي، السبت، المجتمع الدولي بتشكيل لجنة للتحقيق في قمع قوات النظام الإيراني للاحتجاجات الشعبية التي انطلقت، أمس الجمعة، على خلفية رفع أسعار البنزين.



ودعت رجوي في تغريدة عبر حسابها الرسمي على "تويتر" : الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمدافعين عن حقوق الإنسان على ”إدانة قمع تظاهرات الشعب الإيراني، وتعيين لجنة للتحقيق في سقوط القتلى والجرحى والمعتقلين .. مشيرة إلى وفاة شخص في احتجاجات مدينة سيرجان جنوب إيران، وتعازيها لأسرته .

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وأظهرت مقاطع عديدة قوات الأمن وهي تعتدي بالضرب بالعصا والغاز المسيل للدموع على المتظاهرين، وأرجع نشطاء وفاة ثلاثة من المحتجين إلى استخدام القوات للرصاص الحي في عدة مناطق.

وفي وقت سابق، دعت رئيسة منظمة مجاهدي خلق المعارضة الإيرانية مريم رجوي، جميع الشباب إلى الانضمام إلى صفوف المحتجين، مؤكدة أن هذا هو الطريق الوحيد للخلاص من الغلاء والفقر والتضخم والكوارث التي جلبها نظام الملالي.

وأكدت رجوي أن "نظام الملالي برفعة أسعار الوقود بثلاثة أضعاف، تسبب في جعل الكادحين أكثر فقراً وأن جميع المفاصل الاقتصادية للبلد في قبضة خامنئي و(الرئيس حسن) روحاني ومختلسي المليارات من حواشيهم".