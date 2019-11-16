شكرا لقرائتكم خبر عن 200 ألف متظاهر في براغ ضد رئيس الوزراء التشيكي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (براغ)

تظاهر أكثر من 200 ألف تشيكي بحسب الشرطة، اليوم (السبت)، في وسط العاصمة براغ للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء اندريه بابيس المتهم بالفساد، عشية الذكرى الثلاثين للثورة المخملية التي أطاحت الشيوعية في تشيكوسلوفاكيا السابقة.

وبابيس الشعبوي الشيوعي السابق يواجه اتهامات بالفساد وتحقيقاً للمفوضية الأوروبية حول تضارب مصالح محتمل يتعلق بشركته «أغروفرت» القابضة التي تضم أنشطة في استثمارات مختلفة، منها في قطاعات الزراعة والإعلام والكيمياء.