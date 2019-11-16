شكرا لقرائتكم خبر عن إيران: قتيل في تظاهرات أسعار البنزين والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ ف ب (طهران)
قُتل مدني وأصيب آخرون بجروح في تظاهرات اتّسعت رقعتها اليوم (السبت) في إيران غداة قرار مفاجئ للحكومة برفع أسعار البنزين وتقنين توزيعه في البلد الذي يرزح تحت وطأة العقوبات الأمريكية.
وقتل المتظاهر في مدينة سيرجان وسط البلاد حيث أحبطت قوات الأمن محاولات قام بها بعض الأشخاص للوصول إلى خزّانات الوقود وإضرام النيران فيها، وفق وكالة «إسنا» شبه الرسمية.
واندلعت التظاهرات أمس (الجمعة) بعد ساعات من الإعلان عن رفع أسعار البنزين بنسبة 50 بالمئة لأول 60 ليتراً من البنزين يتم شراؤها كل شهر و300 بالمئة لكل ليتر إضافي كل شهر.
ونقلت «إسنا» عن حاكم مدينة سيرجان بالإنابة محمد محمود آبادي قوله «للأسف قتل شخص»، مؤكداً أنه لم يتضح بعد إن كان «تم إطلاق النار عليه أم لا» خلال التظاهرات.
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