اتفاق الرياض ينقل رئيس الوزراء اليمني إلى عدن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - الرياض

كشفت وكالة الأنباء الألمانية أمس أن رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك وفريقه سيعودون إلى العاصمة الموقتة عدن، لمباشرة مهام أعمالهم، وتطبيع الأوضاع وفقا لما نص عليه «اتفاق الرياض» الموقع في الخامس من الشهر الحالي.

وهذه هي المرة الأولى التي تصل فيها الحكومة اليمنية إلى مدينة عدن، منذ أحداث أغسطس الماضي، والتي سيطر على إثرها الانفصاليون على مختلف المؤسسات في المدينة.

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وكان مجلس الوزراء اليمني قرر عقب اجتماعه في العاصمة السعودية الرياض الخميس الماضي، العودة إلى العاصمة الموقتة عدن بعد التنسيق مع الجانب السعودي في هذا الشأن.

وقال مصدر إن «معين عبدالملك سيعود إلى عدن برفقة وزير المالية ومحافظ البنك المركزي ووزير الأشغال ووزير الاتصالات، بعد أن تم التشاور مع طرفي اتفاق الرياض».

وبشأن تأجيل العودة أكثر من مرة في الأيام الماضية، قال المصدر إن التأجيل كان لأسباب أمنية بالدرجة الأولى، إذ لا تزال المدينة تشهد ترتيبات أمنية مستمرة، يتولاها التحالف بواجهة السعودية، لتسلم المدينة من التشكيلات التابعة لما يعرف بـ»المجلس الانتقالي الجنوبي».