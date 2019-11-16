المتظاهرون العراقيون يغلقون الباب في وجه إيران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أ ف ب، د ب أ - بغداد، البصرة

أفاد شهود عيان أمس بأن أعدادا كبيرة من المتظاهرين أغلقت منفذ الشلامجة الحدودي بين العراق وإيران الذي يقع جنوب شرق محافظة البصرة «550 كلم جنوب بغداد».

وقالوا إن مجاميع كبيرة من المتظاهرين تمكنوا من السيطرة على الشارع الرئيسي المؤدي إلى منفذ الشلامجة الحدودي، وإيقاف حركة الشاحنات وحافلات نقل المسافرين بين العراق وإيران.

وعاد المتظاهرون للاعتصام عند أحد الجسور الحيوية في وسط العاصمة العراقية، بعدما تراجعت القوات الأمنية التي كانت منعت تقدمهم إليه قبل أسبوعين، عقب أيام من المواجهات، بحسب ما أفاد مراسلون من وكالة فرانس برس.

ويحتشد المتظاهرون منذ أكثر من ثلاثة أسابيع في ساحة التحرير المركزية ببغداد، مطالبين بـ»إسقاط النظام» وتغيير الطبقة السياسية الحاكمة التي يعتبرون أنها تعيث فسادا في البلاد منذ 16 عاما.

وتمكن المتظاهرون من السيطرة على أربعة جسور حيوية تربط ضفتي نهر دجلة وتصل شرق بغداد بغربها، حيث المنطقة الخضراء التي تضم المقار الحكومية والسفارات الأجنبية، لكن قوات مكافحة الشغب تمكنت قبل نحو أسبوعين من استعادة السيطرة على ثلاثة جسور والأحياء المجاورة لها، وإعادة المتظاهرين إلى ساحة التحرير وجسر الجمهورية بوابل من القنابل المسيلة للدموع والرصاص الحي.

اطلع برة

وقررت قيادة عمليات بغداد صباح أمس سحب وحداتها من المنطقة التي كانت تفصل بينها وبين المتظاهرين كتل اسمنتية، مما سمح للمتظاهرين بالتقدم والاعتصام عند بداية جسر السنك، وقال متظاهر بفخر إن «القوات الأمنية انسحبت إلى خلف الخط الثاني من الجدران الخرسانية على جسر السنك».

بدورها، قالت امرأة طاعنة بالسن أتت من مدينة البصرة في جنوب البلاد للانضمام إلى التظاهرات متوجهة إلى رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي «خسرتوا كل العراق، ليس نحن فحسب»، وأضافت وهي تشير إلى المنطقة الخضراء «اطلع برة (...) لا مكان لك هنا. إن شاء الله سنكون الليلة في الخضراء».

Advertisements

قتيل وانفجار

وتسلق العشرات من المتظاهرين جدران مرآب كبير للسيارات يطل على نهر دجلة إلى جانب جسر السنك، ورفعوا لافتات مساندة للتظاهرات، وبدأ المتظاهرون أمس بتفتيش جميع الداخلين إلى ساحة التحرير، تخوفا من وقوع حادثة مماثلة، وقال أبوكرار الآتي من البصرة أيضا «يوم أمس وقع انفجار إثر خرق أمني، لكن اليوم كثفنا من الحواجز وهذه المشكلة لن تتكرر».

وكانت خلية الإعلام الأمني العراقية، أعلنت مقتل متظاهر وإصابة 16 آخرين جراء انفجار عبوة أسفل سيارة في ساحة التحرير وسط بغداد.

وقالت الخلية في بيان صحفي إن عبوة انفجرت أسفل سيارة في ساحة التحرير مساء أمس، وإن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقا لمعرفة الجهات التي تقف وراء الانفجار.

من جانب آخر رجح اللواء كاظم بوهان مدير الدفاع المدني أن يكون الانفجار ناتجا عن انفجار عبوة ناسفة بسبب شدته. وسارعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين والضحايا إلى المستشفيات القريبة.

دعم إعلامي

ويستعد الإعلاميون والصحفيون لتنظيم وقفة للمطالبة بدعم مطالب المتظاهرين والضغط على الحكومة لإيقاف عمليات استهداف الإعلاميين والصحفيين وإيقاف عمليات الاعتقالات والاختطاف التي تطالهم، فيما عقد البرلمان العراقي جلسة اعتيادية أمس لمناقشة سلسلة مشاريع قوانين تهتم بملفات الفساد.

ودخلت المظاهرات الاحتجاجية في بغداد وتسع محافظات أخرى أسبوعها الرابع، رغم استخدام القوات الأمنية العنف ضد المتظاهرين وسقوط ضحايا ومصابين بشكل يومي، خاصة في ساحة الخلاني ببغداد.

ما أهمية إغلاق منفذ الشلامجة؟