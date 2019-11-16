أكد النائب أسامة سعد في حديث تلفزيوني أن "بوسطة الثورة" مرحّب بها في صيدا وفي ساحة إيليا، وأنا في طريقي الى الأولي لأخبر المتظاهرين بذلك"، مشيراً إلى "إنني سبق أن قلت ألا مشكلة لدينا مع "بوسطة الثورة" فيما اعتبر بعض الناشطين أن هناك أسئلة حول تمويلها ومنظميها وما من أحد طالب بمنعها من الدخول إلى صيدا".
وفي حديث تلفزيوني آخر، لفت سعد إلى ان "الاعتراضات على دخول بوسطة الثورة إلى صيدا هي تعبير عن رأي ولكن ليس هناك رفض للأمر ونحن نرحب بها".
كانت هذه تفاصيل خبر سعد: "بوسطة الثورة" مرحّب بها بصيدا وأنا بطريقي الى الأولي لأخبر المتظاهرين بذلك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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