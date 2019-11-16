الجديد: الصفدي يقوم بجولة لإعادة تعويم طرح اسمه لترؤس الحكومة والتقى منذ قليل الحريري وسيلتقي باسيل

علمت قناة "الجديد" أن "الوزير السابق ​محمد الصفدي​ يقوم بجولة لإعادة تعويم طرح اسمه لترؤس ​الحكومة​ والتقى منذ قليل رئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ وسيلتقي رئيس "​التيار الوطني الحر​" الوزير السابق ​جبران باسيل​".

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