المنار: المشاورات مع الصفدي تتمحور حول عدد الوزراء وتقسيمهم بين سياسيين واختصاصيين

اكدت مصادر قناة "المنار" ان الاستشارات ستحدد ب​الساعات​ المقبلة بحال استمرت الايجابية. واضافت: " ​الاتصالات​ والمشاورات مستمرة بين القوى السياسية والوزير السابق ​محمد الصفدي​ و​النقاش​ يتركز حول عدد الوزراء وكيفية تقسيمهم بين سياسيين واختصاصيين".

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