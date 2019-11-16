أعلنت السفارة الأميركية في بيروت، "أنّنا سَمعنا الشائعات، والسفارة لا تموّل "بوسطة الثورة".
وأكّدت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، "أنّنا ندعم الشعب اللبناني في مظاهراته السلمية وتعبيره عن الوحدة الوطنيّة".
وكانت قد انتشرت تعليقات على مواقع التواصل الإجتماعي، تشير إلى أنّ السفارة الأميركية تموّل "بوسطة الثورة" الّتي تجول على عدد من المناطق اللبنانية، من عكار إلى صيدا.
كانت هذه تفاصيل خبر السفارة الأميركية ببيروت: لا نموّل "بوسطة الثورة" وندعم الشعب بمظاهراته السلمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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