فؤاد مخزومي: الأوان قد حان لكي نتطلع إلى الدولة المدنية

رأى رئيس "حزب الحوار الوطني" النائب فؤاد مخزومي أن "الأوان قد حان لكي نتطلع إلى الدولة المدنية، في زمن وضع اللبنانيون الانقسامات الطائفية خلف ظهورهم"، معطيا مثلا على ذلك "انتفاضة قل نظيرها، ووحدة وطنية تجلت في مختلف المناطق والمدن والقرى ووحدت الساحات، ورفعت شعارات ترفض المحاصصة الطائفية وتطلب العيش الكريم والعدالة الاجتماعية والحق في المواطنية".
وفي بيان له، دعا مخزومي إلى "الدولة المدنية التي تساوي بين المواطنين، وتحفظ حقوق الجميع خارج القيد الطائفي وتحمي الحريات تحت سقف القانون".
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