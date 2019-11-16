القطان: نفتخر ونعتز أننا من بلد مقاومة حققت انتصارات عديدة

أعرب رئيس جمعية "قولنا والعمل" الشيخ أحمد القطان، في كلمة ألقاها خلال المؤتمر العالمي لـ"الوحدة الاسلامية "المنعقد في العاصمة الإيرانية طهران عن فخره واعتزازه "لأننا من بلد المقاومة الذي حقق إنتصارات عديدة في لبنان، وما كانت هذه الإنتصارات لتتحقق لولا الإجماع اللبناني، إن كان ضد العدو الصهيوني أو العدو التكفيري، فنحن في لبنان نتغنى دائما بمعادلة: الشعب والجيش والمقاومة التي نعتبرها الحافظة للبنان ضد الأعداء".
وشدد القطان على "دور العلماء، وخاصة علماء المقاومة، في حفظ الفكر المقاوم الذي نحتاج إليه ليس فقط في لبنان، بل في كل بلد يعاني من اغتصاب لأرضه ومقدساته، فنحن نعتبر أن المقاومة هي دين كل إنسان حر على وجه هذه الأرض، وكما نؤيد حركات المقاومة في فلسطين ولبنان، كذلك نؤيد المقاومة والجهاد والدفاع عن الأرض في كل مكان"، متوجها بالشكر لـ"الجمهورية الأسلامية الأيرانية التي كانت من الداعمين في لبنان للمقاومة، ولكل الشعب اللبناني على إختلاف انتماءاتة الحزبية والطائفية".
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