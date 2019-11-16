الدفاع المدني: حريق داخل معمل للخياطة في حي السلم وآخر شب بسيارة في جدرا

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني، أنّ "عناصر من ​الدفاع المدني​ أخمدوا حريقًا شبّ داخل معمل للخياطة والأقمشة في ​حي السلم​ - ضاحية ​بيروت​ الحنوبية"، لافتةً إلى أنّ "سرعة تدخّل العناصر حالت دون امتداد النيران إلى باقي أجزاء المعمل".

وبيّنت من جهة ثانية، أنّ "عناصر من الدفاع المدني أخمدوا أيضًا حريقًا شبّ داخل سيارة رباعية الدفع في جدرا - ​الشوف​، وقد اقتصرت الأضرار على الماديّات".