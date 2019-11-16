حنا غريب: الاتحاد العمالي العام بات في خبر كان

اعتبر الامين العام للحزب الشيوعي ​حنا غريب​ في حديث تلفزيوني أنه "​الاتحاد العمالي العام​ بات في خبر كان وأنا أشارك في المسيرات بصفتي الامين العام للحزب "الشيوعي".

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