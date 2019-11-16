الرئاسة الأفغانية أعلنت تأخر مبادلة أسرى من "طالبان" برهينتين أجنبيين

أعلن المتحدّث باسم ​الرئاسة الأفغانية​ صديق صديقي، أنّ "ما أعلنه الرئيس ​أشرف غني​ الثلثاء عن مبادلة ثلاثة أَسرى من "​حركة طالبان​" برهينتَين أجنبيّين، تأخّر تنفيذه بسبب عدم احترام الحركة لشروط العمليّة".

وأوضح في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "انس حقاني ومالي خان وحافظ رشيد المنتمين إلى شبكة "حقاني" لا يزالون معتقلين لدى ​الحكومة الأفغانية​"، لافتًا إلى أنّ "الحكومة تدرس عمليّة التبادل في ضوء المصالح القومية ل​أفغانستان​".

وكان غني قد أعلن الإفراج "المشروط" عن ثلاثة سجناء من "طالبان"، بهدف ضمان تحرير البروفسور الأميركي كيفن كينغ وزميله الأسترالي تيموثي ويكس، اللذين خُطفا في آب 2016 في ​كابول​، واحتُجزا لدى "طالبان" مذاك.