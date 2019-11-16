أعلن وزير ​الطاقة​ والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، أن "مشروع "السيل التركي" لنقل ​الغاز​ الروسي سيكتمل نهاية العام الحالي"، مشيراً إلى "إننا سنستكمل المشروع بحلول نهاية هذا العام ما لم يحدث أي طارئ"، مؤكداً أنه "من المتوقع أن يقدم المشروع مساهمة كبيرة لأمن الطاقة بالنسبة ل​تركيا​ و​أوروبا​".

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كانت هذه تفاصيل خبر وزير الطاقة التركي: مشروع "السيل التركي" يكتمل نهاية 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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