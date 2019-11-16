رئيس كوريا الجنوبية: من الصعب حاليا تبادل المعلومات العسكرية مع اليابان

أعلنت المتحدثة باسم المكتب الرئاسي في ​كوريا الجنوبية​، أنّ "الرئيس الكوري الجنوبي ​مون جاي إن​ شرح موقف كوريا الجنوبية إزاء اتقاقيّة الأمن العام للمعلومات العسكريّة مع ​اليابان​، في لقاء مع وزير الدفاع الأميركي ​مارك إسبر​ في المكتب الرئاسي".

وذكرت أنّ "الرئيس أكّد أنّ من الصعب تبادل المعلومات العسكرية مع اليابان، مشيرًا إلى موقف الحكومة المتمثّل في إمكانيّة إعادة النظر في قرارها بإنهاء صلاحيّة الاتفاقيّة العسكريّة، فقط في حال سحبت اليابان قيودها المفروضة على ​الصادرات​".

الجدير بالذكر أنّ إسبر زار المكتب الرئاسي بعد فترة وجيزة من إجراء محادثات ثنائيّة مع وزير الدفاع الكوري الجنوبي جونغ كيونغ-دو، في مقر وزارة الدفاع الكورية في سيئول.

ومن المقرّر انتهاء صلاحيّة اتفاقّية الأمن العام للمعلومات العسكرية بين كوريا الجنوبية واليابان في 23 تشرين الثاني الحالي، ما لم تقم سيئول بإعادة النظر في قرارها بإنهاء الاتفاقية.